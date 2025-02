Um homem de 36 anos perdeu o controle de seu Chevrolet Astra vermelho e colidiu violentamente contra a mureta de um viaduto na Radial Leste, próximo ao acesso ao bairro Vila Americana, em Volta Redonda, na madrugada deste sábado (dia 22), por volta das 4h50min. O acidente foi registrado pelas câmeras de monitoramento do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp).

De acordo com informações do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o motorista não possuía habilitação e o veículo apresentava restrição judicial de circulação. Apesar da gravidade do impacto, o condutor recusou atendimento médico oferecido pelo Corpo de Bombeiros e foi encaminhado à 93ª DP (Volta Redonda) para prestar esclarecimentos.

A Guarda Municipal esteve no local, removendo o automóvel e conduzindo-o ao pátio da corporação na Ilha São João.