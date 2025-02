Em uma reunião realizada na Cúria Diocesana na quinta-feira (dia 20), o Bispo Diocesano, Dom Luiz Henrique, recebeu os secretários municipais de Rio Claro para discutir formas de apoio da Igreja em iniciativas voltadas ao bem-estar da população local. O encontro teve como foco a construção de parcerias que atendam às necessidades da comunidade.

Além do Bispo, participaram do encontro o Chanceler da Cúria, padre Daniel Cezar de Faria, a advogada Lucila de Almeida Gouveia Farias e Edna Fernanda Feitosa, representante do setor de Patrimônio Histórico da Cúria. Também estavam presentes os secretários de Governo, Marcos Vinícius Vale, e o de Obras, Robson de Oliveira Bastos.

“A Diocese está à disposição para contribuir no que for necessário, sempre em sintonia com os valores cristãos e com o objetivo de promover o bem comum”, afirmou Dom Luiz Henrique. O Bispo também ressaltou que os próximos passos desse trabalho conjunto serão definidos em reuniões que acontecerão na Paróquia Nossa Senhora da Piedade.