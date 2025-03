Na tarde de sexta-feira (dia 28), um capotamento na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa, causou transtornos significativos no trânsito. O acidente aconteceu na altura do km 268 da pista sentido São Paulo,. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do veículo envolvido sofreu ferimentos leves e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa de Barra Mansa. O estado de saúde dele não foi divulgado.

O acidente gerou certo congestionamento na rodovia, o que resultou em um engavetamento na altura do km 303, também no sentido São Paulo. Nesse segundo acidente, duas pessoas, ocupantes de uma caminhonete Fiat/Strada, sofreram ferimentos leves e foram atendidas no local.

A faixa da esquerda da rodovia ficou interditada por um período, o que gerou um congestionamento de aproximadamente 8 km. A PRF informou também que várias multas foram aplicadas a motoristas que transitaram pelo acostamento durante o engarrafamento, desrespeitando as normas de trânsito.

Foto: Divulgação/PRF