O Carnaval 2025 promete muita alegria para os foliões da região Sul Fluminense e Costa Verde, com uma programação diversificada que agrada desde as famílias em busca de uma folia tranquila até os que preferem o agito das ruas. Cidades como Volta Redonda, Barra Mansa, Pinheiral, Piraí, Barra do Piraí, Vassouras, Angra dos Reis, Rio Claro e Bananal (SP) estão com tudo preparado para garantir muita festa e animação, com blocos, desfiles de escolas de samba, shows e eventos culturais para todas as idades.

A segurança, infraestrutura e atrações garantem que todos, de crianças a adultos, possam curtir o Carnaval de maneira inesquecível, em clima de confraternização e muito samba no pé. A programação completa pode ser consultada nos sites e redes sociais das prefeituras de cada município. Escolha sua cidade e aproveite a folia!

VR: Bloco da Vida é uma das atrações

Em Volta Redonda, a maior cidade da região, o Carnaval promete ser uma festa de muita tradição e animação. Com 20 blocos carnavalescos desfilando por diversos bairros da cidade, a programação segue com o apoio da Prefeitura, que disponibilizou banheiros químicos e reforço na segurança com a Guarda Municipal.

A grande atração será o Bloco da Vida, que desfila no dia 1º de março, com um enredo especial para a Melhor Idade, trazendo ao público o tema “Se é sorte ou azar, só o tempo dirá”. O desfile será realizado na Rua 14, na Vila Santa Cecília, com mais de 500 integrantes.

BM: Cinco dias de diversão

Com o apoio da Fundação Anita Mantuano e da Fundação Cultura, Barra Mansa promete um Carnaval agitado, que vai de 28 de fevereiro a 4 de março. A cidade prepara shows de Leandro Sapucahy e Cordão do Bola Preta, além de blocos tradicionais e apresentações musicais, tudo na Avenida Roosevelt Brasil.

A expectativa é de 25 mil foliões na cidade durante os cinco dias de folia. A segurança estará reforçada com câmeras de reconhecimento facial e drones, garantindo tranquilidade durante toda a festa.

Pinheiral: Festa até as 3h

Pinheiral se destaca como um dos destinos mais animados do Carnaval da região, com programação que vai até às 3h da manhã, de 27 de fevereiro a 4 de março. A grande novidade deste ano é a abertura do evento com o show da bateria da Beija-Flor de Nilópolis.

Além disso, a festa contará com apresentações de bandas como Interlig, Mistura Carioca e Léo Mito, além de matinês circenses para as crianças. O evento ocorrerá nas Praças Brasil e Teixeira Campos e promete ser uma das maiores festas da região.

Barra do Piraí: Sete dias de folia

A cidade de Barra do Piraí também está preparada para celebrar o Carnaval com sete dias de festa, que se estenderão de 24 de fevereiro a 4 de março. Os blocos tradicionais serão a principal atração, com programação que abrange diversos pontos da cidade e os distritos da Califórnia, Vargem Alegre, Ipiabas, Dorândia e São José do Turvo. O Carnaval promete agitar moradores e turistas, proporcionando um ambiente de diversão para todas as idades.

Piraí: Grandes nomes da música

Em Piraí, a folia será intensa, com uma programação variada que diariamente começará ao meio-dia na Praça da Preguiça, no Centro. O destaque fica por conta da abertura com o Trem do Samba e as apresentações de grandes nomes como Neguinho da Beija-Flor, Dudu Nobre e Cordão do Bola Preta.

A programação também contará com blocos, bandas locais e uma área kids, garantindo diversão para as crianças. A segurança será reforçada com câmeras de reconhecimento facial e drones.

Rio Claro: Blocos e DJs nas ruas

Em Rio Claro, o Carnaval também será recheado de agito. A festa terá início nesta sexta-feira com o Bloco das Cachorras, a partir das 20h. Os blocos das Torcidas, Bateria Show VR, dos Crias e Vem de Fantasia dão sequência à programação, que vai até o dia 3 e ainda inclui DJs e músicos nos intervalos.

O Bloco Concentra é um dos mais aguardados pelos foliões, devido à sua tradição de 14 anos na cidade. Este ano, haverá inovações, como parquinho, banho de espuma e trio elétrico. Ele acontecerá no dia 1º de março (sábado), com concentração prevista para as 19h na Estação de Rio Claro. Passa Três e Lídice também não ficam de fora e contam com programação diferenciada.

Vassouras: Shows e tradição

Vassouras prepara para o Carnaval 2025 uma festa completa com uma vasta programação musical. Entre os shows confirmados, estão Bruninho Nascimento, Délcio Luiz, Yara Vellasco e a tradicional bateria da escola de samba Grande Rio. Além disso, o evento contará com o Kim DJ nos intervalos e animação das bandas locais, garantindo a diversão de moradores e turistas.

O Carnaval em Vassouras é uma celebração tradicional que atrai visitantes de diversas regiões do estado. Em edições anteriores, o evento movimentou setores como comércio, turismo e serviços, gerando empregos temporários e aquecendo a economia local. Neste ano, a expectativa é que centenas de pessoas passem pela cidade durante os cinco dias de festa.

Angra: Promete a maior folia de rua do interior do Rio

Além de ser um dos destinos preferidos dos turistas por suas belas praias, Angra dos Reis se prepara para receber 80 blocos em diversos pontos da cidade. Serão sete dias de festa, com desfiles que vão do samba ao rock, além de apresentações de música ao vivo, com shows de artistas como Soweto, Naldo Benny, Matheusinho e Intimistas.

A Praia do Anil será o palco principal dos shows, e a programação também contará com apresentações nos bairros da cidade, incluindo a Vila Histórica de Mambucaba e as ilhas de Ilha Grande.

Resende: Carnaval em diferentes pontos da cidade

O cronograma do Carnaval Resende 2025 prevê atrações gratuitas para os dias 1º, 2, 3 e 4 de março. Os quatro dias de evento acontecerão na Avenida Rita Maria Ferreira da Rocha, no bairro Jardim Jalisco, em frente ao Parque das Águas. A novidade para a folia deste ano é a programação especial para o público infantil no Ecoparque de Resende.

Valença: Carnavalença 2025

O Carnavalença 2025 promete agitar a cidade e seus distritos com uma grande diversidade de blocos, apresentações musicais e muita animação. Até terça-feira (dia 4), o evento contará com atrações no Centro de Valença, Parapeúna, Conservatória, Barão de Juparanã, Pentagna e Santa Isabel, garantindo uma festa democrática e acessível para toda a população e turistas.

A folia começou na quinta-feira, com o Bloco da Terceira Idade, saindo do Jardim de Baixo, no Centro; e com o Bloco da Terceira Idade, no distrito de Parapeúna.

Quatis: Expectativa de centenas de pessoas

A tradicional festa de foliões em Quatis terá cinco dias de atrações, na Avenida Nossa Senhora do Rosário, no Centro, e com entrada gratuita. O evento começa na sexta-feira e segue até terça-feira.

Os shows principais incluem atrações regionais e grandes nomes nacionais, como Sérgio Loroza e a Bateria da Beija-Flor de Nilópolis. Além deles, Hellen Reis, Jair Soares e banda, Flavia Saolli e Banda Interlig compõem a programação carnavalesca. As noites de folia ainda terão Vinny DJ todos os dias nos intervalos e desfile da banda ‘Charanga da Alegria’, trazendo as clássicas marchinhas de carnaval. A festa também fica garantida para toda a família com as matinês no centro da cidade e nos distritos.

Bananal (SP): Bateria da Portela e blocos infantis

Mesmo não pertencendo ao estado do Rio de Janeiro, Bananal também é um destino bastante procurado pelos moradores do Sul Fluminense. A programação na cidade paulista de belas cachoeiras acontece de 28 de fevereiro a 4 de março.

Entre as atrações estão feiras, blocos de rua, trio elétrico e música ao vivo. Os destaques incluem a bateria da Portela no sábado e blocos infantis no domingo.