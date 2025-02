A Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar de Piraí, deflagrou, na manhã desta sexta-feira (dia 28), a Operação “Sexta-feira de cinzas II”, para cumprir mandados de prisão no bairro Asilo e no distrito de Arrozal. Cinco pessoas foram presas, entre elas quatro homens (de 19, 25, 27 e 61 anos) e um mulher (de 38 anos).



“Para a polícia e as pessoas de bem, a sexta-feira é o dia que começa o carnaval, mas para o tráfico de drogas, em Piraí, hoje é o último dia. Por isso nossa operação ganhou o nome de “Sexta-feira de cinzas II”. Representa o fim do Carnaval, antes mesmo dele começar, para esses bandidos. A primeira operação “Sexta-feira de cinzas” aconteceu em 2013, na cidade de Volta Redonda, quando eu fui delegado da 93ª DP, também com a Polícia Militar”, explicou o delegado da 94ª DP de Piraí, Antonio Furtado.



Durante a operação foram apreendidos 234 pinos de cocaína, 130 lança-perfumes, 10 aparelhos celulares, 1 rádio comunicador, 1 espingarda, 4 tabletes de maconha, 1 simulacro de pistola, 2 gandolas do exército, 1 balança de precisão, R$234 reais em notas pequenas, 1 machadinha e material para embalar droga.

A mulher presa durante a operação vai responder pelo crime de resistência por reagir a prisão e fazer ameaças aos policiais civis durante a operação. A pena, nesse caso, pode chegar a 3 anos. Os homens vão responder por tráfico de drogas, sob pena de até 15 anos, e associação ao tráfico, cuja pena é de até 10 anos.

Para o sucesso da operação de hoje, foi necessário o trabalho de investigação das inteligências da Polícia Civil e P2 de Piraí. Durante a operação e cumprimento dos mandados, participaram oito policiais civis, alem do delegado Antonio Furtado, e 12 policiais militares, comandados pelo Tenente Honório do 10 BPM.



“Tiramos das ruas de Piraí drogas e traficantes que pretendiam estragar o carnaval na cidade. O fato positivo é que esta ação policial vai muito além do feriado, pois protege nossos adolescentes e as famílias, deixando claro que as Forças de Segurança trabalham o ano inteiro”, concluiu Furtado.

Foto: Divulgação