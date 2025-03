CSN quer ampliar percentual de mulheres na indústria em 2025

Em celebração ao Dia Internacional das Mulheres, a CSN reafirmou seu compromisso com a diversidade e inclusão por meio da campanha “Mulheres que Transformam a Indústria”. A iniciativa compartilha as trajetórias inspiradoras de colaboradoras em diversos segmentos, como Siderurgia, Mineração, Cimento, Logística e Energia e reforça o compromisso da empresa em ampliar a participação feminina no setor e promover um ambiente mais diverso e inclusivo.

Com o crescente aumento da presença feminina no setor industrial, a CSN quer acompanhar essa evolução e projeta que, até o final de 2025, vai alcançar 28% de mulheres ocupando diversas posições.

Um dos destaques da campanha é Antonia Moraes, supervisora de Manutenção e Transporte da Siderurgia. Com 11 anos de história na CSN, Antonia iniciou sua jornada como Auxiliar de Expedição. Ao longo de sua trajetória, passou por cargos de Expedidora e Líder de Expedição, até alcançar a posição de supervisora. “É uma honra representar as mulheres em um setor onde a gestão sempre foi predominantemente masculina. Minha trajetória é um exemplo de que, com persistência, é possível alcançar cargos de liderança e abrir caminho para outras mulheres.”

Antonia destaca que a diversidade é essencial para promover inovação e melhorar o ambiente de trabalho.

“A diversidade é fundamental para a inovação. Ao integrar diferentes vozes, criamos um ambiente mais harmonioso e encontramos soluções mais criativas e eficazes para os desafios do dia a dia.”

A campanha “Mulheres que Transformam a Indústria” continuará ao longo de 2025, com o objetivo de inspirar ainda mais mulheres a seguirem suas carreiras na indústria e ampliar a representatividade feminina no setor.