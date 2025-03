Homem é preso por tráfico de drogas em Arrozal, Piraí

Policiais militares do 10º BPM prenderam, na noite de terça-feira (dia 12), um homem suspeito de tráfico de drogas na Travessa Álvaro de Almada Guerra, no distrito de Arrozal, em Piraí. A ação ocorreu por volta das 20h10min, durante patrulhamento de rotina, quando os agentes avistaram um indivíduo no portão de uma residência conhecida por denúncias de venda de entorpecentes.

Durante a abordagem, um segundo suspeito, que estava próximo ao imóvel, foi revistado e flagrado com um pino de cocaína. Questionado, ele afirmou ter adquirido a droga momentos antes com o homem que estava na residência. Diante da situação, os policiais retornaram ao imóvel e conversaram com o suspeito, que autorizou a entrada da equipe. No local, foram encontrados 36 pinos de cocaína embalados com a inscrição “Morro da Conquista CV 20”, além de um caderno com anotações sobre o tráfico.

A ocorrência foi registrada na 94ª DP, onde o delegado Marcelo Haddad autuou o suspeito por tráfico de drogas e associação para o tráfico. O homem permaneceu preso à disposição da Justiça. Já o segundo envolvido, enquadrado por posse e uso de entorpecentes para consumo próprio, foi ouvido e liberado.

O material apreendido foi encaminhado para perícia no Posto Regional de Polícia Técnico-Científica (PRPTC) de Três Poços, onde foi confirmado tratar-se de 54 gramas de cocaína. A operação foi conduzida pelo Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 10° Batalhão.