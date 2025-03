Forças de segurança apreendem pistola com uso de monitoramento por câmeras na Vila Santa Cecília

Uma operação das forças de segurança de Volta Redonda, realizada na quarta-feira (dia 12), terminou com a apreensão de uma pistola e munições. A arma estava em posse do ocupante de um carro suspeito de envolvimento em um furto a um estabelecimento comercial. A ação foi realizada após câmeras de monitoramento flagrarem o veículo circulando pela Vila Santa Cecília.

Após o alerta emitido pelo sistema, os agentes do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) fizeram o acompanhamento do Fiat Palio Weekend até que policiais da Operação Segurança Presente conseguissem abordá-lo na Rua 14. A bordo do veículo estavam quatro homens, um deles com uma bolsa onde foi encontrada uma pistola Taurus, um carregador e duas munições intactas. Durante a abordagem, constatou-se também que o motorista do Fiat Palio Weekend não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação), entre outras irregularidades.

O carro foi removido para o depósito público da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR). Já o quarteto foi detido e levado para a delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde o homem flagrado armado foi autuado por porte ilegal de arma, ouvido e liberado, assim como os demais. A Polícia Civil segue investigando o caso.

“Mais uma vez, a integração entre as forças de segurança e o uso da tecnologia se mostraram eficazes. Se não fosse pela inteligência, aliada às câmeras de monitoramento, esse veículo suspeito poderia ter passado despercebido pelos nossos agentes. Não tenho dúvida de que estamos no caminho certo para uma cidade cada vez mais segura. Parabéns a todos os envolvidos”, comentou o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique.

O prefeito Antonio Francisco Neto também elogiou a ação, que resultou em uma rápida resposta. “A nossa Segurança Pública mais uma vez fez um belíssimo trabalho. Com inteligência e estratégia, os suspeitos nem perceberam quando nossos agentes chegaram e foram todos detidos, sem colocar nenhum cidadãoo em risco. É com esse trabalho minucioso, com o apoio da tecnologia e a dedicação de pessoas competentes e capazes que vamos construir uma cidade cada vez mais segura”, disse Neto.

Fotos: Divulgação/Semop