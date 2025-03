Em parceria com a PMVR, CBSI oferece vagas de emprego para auxiliar de limpeza na CSN

A empresa CBSI está com vagas de emprego abertas para a função de auxiliar de limpeza, destinadas à atuação na CSN (Companhia Siderúrgica Nacional). A seleção será realizada em parceria com a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), com entrevistas agendadas para esta sexta-feira (14) e no próximo dia 21 de março, das 9h às 16h, no Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do bairro Retiro, localizado na Rua Grandes Lojas, nº 115.

As vagas são destinadas a pessoas com qualquer nível de escolaridade. Os interessados devem levar para a entrevista cópias do CPF, RG (identidade) e comprovante de residência.

“É uma ótima oportunidade para fazer parte de uma grande empresa. Por meio dessa parceria, conseguimos mais uma vez aproximar os moradores das oportunidades de emprego, utilizando o Cras, que é a porta de entrada para os serviços oferecidos pelo Poder Público”, destacou a secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques.

Foto de Cris Oliveira – Secom/PMVR