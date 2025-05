Adolescente de 14 anos denuncia estupro em Vassouras; padrasto é principal suspeito e foge pela mata

Uma adolescente de 14 anos denunciou ter sido vítima de estupro na tarde desse domingo (dia 4), em Andrade Pinto, distrito de Vassouras. O principal suspeito é o padrasto da jovem, um homem de 41 anos, que fugiu para uma área de mata ao notar a chegada da polícia.

A denúncia partiu da mãe da vítima, que acionou o 10° BPM. Segundo o boletim de ocorrência, os policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) chegaram ao local, uma região de difícil acesso e encontraram a vítima e a mãe. A adolescente confirmou ter sido abusada sexualmente pelo companheiro da mãe.

Durante buscas na residência, os policiais também apreenderam drogas — um tablete de erva seca picada e um pino com pó branco, possivelmente maconha e cocaína — e uma motocicleta com irregularidades na numeração do motor. O veículo também foi levado à delegacia.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Universitário de Vassouras, onde recebeu atendimento médico e, em seguida, foi levada para a 95ª DP, onde o caso foi formalizado.

O suspeito segue foragido.