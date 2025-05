Serra das Araras: Desmontes de rochas acontecerão nesta semana na terça, quarta e quinta-feira

A CCR RioSP informa que segue com as atividades de desmonte de rochas para a construção das novas pistas de subida e de descida da Serra das Araras, na Via Dutra. Nesta semana, as atividades estão programadas para acontecer terça-feira (dia 6), quarta-feira (dia 7) e quinta-feira (dia 8).

As detonações acontecem sempre das 13h às 15h, com o fechamento da pista de subida da Serra das Araras na altura do km 225, em Paracambi. Durante as atividades a pista no sentido Rio de Janeiro da Serra das Araras permanece operando normalmente. A concessionária reforça a importância de respeitar a sinalização implantada no local e o limite de velocidade.

Durante todo o período de obra, a CCR RioSP informa previamente sobre a execução das ações, por meio de seus canais oficiais como site (www.ccrriosp.com.br) e aplicativo CCR Rodovias, além dos painéis eletrônicos de mensagens dispostos ao longo da rodovia.

Foto: Divulgação/CCR RioSP