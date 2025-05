Agentes do Sistema Integrado de Segurança apreendem pistola, munições e drogas no bairro Água Limpa

Policiais militares em fiscalização pela Rua Angélica, no bairro Água Limpa, apreenderam uma pistola 9 milímetros, 41 munições, dois carregadores, 15 embalagens de maconha, 34 pinos de cocaína e R$ 57 em espécie na quarta-feira (dia 7). O material foi encontrado em uma bolsa que foi abandonada por um homem, que fugiu ao notar a presença dos agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública de Volta Redonda.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância do Sistema Integrado de Segurança Pública na fiscalização de rotina, otimizando recursos das forças de segurança, gerando resultados e uma maior sensação de segurança por parte da população de bem.

“O Sistema Integrado tem obtido resultados contundentes e auxiliam as forças de segurança do município. Todas as ocorrências são importantes, mas destaco essa com a apreensão de uma arma, pois estamos atuando exatamente na prevenção de crimes violentos, como os homicídios, roubos ou tentativas de homicídios. Parabenizo os nossos profissionais. Graças à atuação deles temos obtido resultados expressivos, com a redução dos índices de criminalidade mês a mês e exercido uma segurança de proximidade, resgatando a confiança da população nas forças de segurança do município. Temos muito o que fazer, mas estamos avançando no caminho certo”, disse Coronel Henrique.