Pelo menos cinco dos sete mortos deixados na carroceria de um caminhão, na manhã do último domingo (dia 15), no Frade, em Angra dos Reis, já foram identificados. A informação foi dada pelo Instituto Médico Legal (IML), que, no entanto, não divulgou a identidade das vítimas.

Já a Polícia Civil informou que, até a noite de segunda-feira (dia 16), apenas um dos mortos estaria oficialmente identificado. Trata-se de Wembleson Dos Santos, cuja idade não foi informada. Ele era morador do bairro Belém.

No município de Barra do Piraí, parentes de um jovem informaram a amigos que o corpo dele também estaria entre os reconhecidos. Nathan Do Nascimento Santos, o “Matraca”, era apontado como autor de um homicídio no bairro Carvão, no ano passado.