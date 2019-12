Na tarde dessa sexta-feira (dia 20), homens da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal apreenderam um carro importado com mais de R$200 mil em débitos, na altura do KM 330 da Dutra, em Engenheiro Passos, distrito de Resende, na divisa entre os estados do Rio e Minas Gerais.

O veículo da marca BMW foi abordado como parte da fiscalização referente à operação “Rota Segura”, que visa diminuir os índices de acidentes e crimes de trânsito. Durante a abordagem, os homens da PRF constataram que o condutor do veículo estava com a CNH vencida, e que o licenciamento do automóvel havia expirado em 2014.

Em consulta ao sistema, os policiais constataram que o veículo possuía mais de R$ 217 mil em débitos. O motorista recebeu mais duas multas referentes à CNH e licenciamento vencidos. O carro foi levado ao pátio da PRF, e só poderá ser liberado após todos os documentos e débitos forem regularizados.