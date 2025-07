VR: Homem é preso em campus universitário por descumprir medida protetiva a favor da ex

Um homem de 28 anos foi preso por agentes do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) nessa segunda-feira (dia 8), após descumprir uma medida protetiva a favor da ex-namorada, de 22 anos, no campus Aterrado do Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB), em Volta Redonda.

Uma equipe do Proeis estava em patrulhamento quando foi acionada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) para verificar uma denúncia de descumprimento de medida protetiva que estaria acontecendo no interior do UGB. Os agentes localizaram o suspeito nas escadas do saguão principal. Após contato com a vítima, que estava se escondendo dentro de um banheiro feminino, foi confirmado o descumprimento da medida protetiva.

Em depoimento, o suspeito alegou que eles namoraram por 11 meses quando, na véspera de completarem um ano de namoro, a vítima terminou o relacionamento e, ainda de acordo com o suspeito, ele teria entrado em surto. Ainda de acordo com o homem, ele teria ido na universidade para desmentir uma informação de criação de um perfil fake para “stalkear” (perseguir) a vítima.

Todos os envolvidos foram conduzidos para a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam), no bairro Aterrado, onde o suspeito foi autuado e permaneceu preso à disposição da Justiça.

O secretário municipal de Ordem Pública, Luiz Henrique Monteiro Barbosa, destacou a ação e elogiou os agentes envolvidos.

“Todos os agentes envolvidos nessa ocorrência estão de parabéns, pois através do trabalho integrado entre as forças de segurança, o suspeito foi localizado e encaminhado à apreciação da autoridade policial”, ressaltou.

Foto: Cris Oliveira/Secom/PMVR