Uma tragédia foi registrada na quinta-feira (dia 26), em Três Rios. Os bombeiros foram acionados pela manhã para combater o fogo numa residência da Rua C, no bairro Santa Terezinha. O incêndio provocou a explosão do botijão de gás da casa.

Na residência, foi encontrada morta a jovem Nataliane Fraga da Silva, de 21 anos, com o corpo bastante queimado. O marido dela, Marcos Vinícius Azevedo da Silva, de 27 anos, sofreu queimaduras em 80% do corpo e foi levado em estado grave para o Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição.

De início, se pensava num incêndio acidental, mas com a realização da perícia, foi constatado que o corpo de Nataliane apresentava perfurações no pescoço, o que indica que ela foi agredida. O colchão do casal, embora quase todo queimado, tinha manchas de sangue. Vizinhos do casal relataram que viram quando Marcos Vinícius, mesmo muito ferido, portava uma faca em uma das mãos antes de ser socorrido. O delegado André Lourenço acredita que a morte da mulher configure feminicídio. Ele espera pela recuperação de Marcos Vinícius para ouvir sua versão. O hospital para onde ele foi levado confirmou que o estado do homem é grave e sua transferência para uma unidade especializada em queimados está sendo avaliada.

Foto: André Ferreira