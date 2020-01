Um homem foi preso neste domingo (dia 5) vendendo ingressos falsos para o Aldeia das Águas, em Barra do Piraí. Ele foi conduzido à 93ª DP, em Volta Redonda, após funcionários do parque verificarem a ilegalidade dos ingressos.



Segundo a Polícia Civil, o acusado, que não teve a identidade divulgada, foi reconhecido por pelo menos duas vítimas. Com ele, foram apreendidos diversos talões com material falsificado.

Para atrair as vítimas, o estelionatário utilizava as redes sociais. O valor cobrado por cada ingresso era de R$ 40, de acordo com o delegado Wellington Vieira.



“A população deve ser orientada para evitar adquirir qualquer ingresso de terceiros, procurando sempre a empresa oficial responsável pela venda e distribuição a fim de evitar riscos desnecessários e de ser uma vítima em potencial de golpistas”, alertou o titular da 93ª DP, que trabalha com a possibilidade de novas vítimas comparecerem à delegacia para reconhecer o acusado, que recebeu voz de prisão quando prestava depoimento.

Foto: Divulgação/Polícia Civil