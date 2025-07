Grupo Incoflandres (Cinbal) abre novas vagas de emprego nas unidades de Volta Redonda e Pinheiral

O Grupo Incoflandres, empresa Cinbal, referência no setor industrial da região Sul Fluminense, está com novas vagas abertas para diferentes cargos nas unidades de Volta Redonda e Pinheiral. As oportunidades abrangem áreas operacionais e de liderança, com requisitos variados, oferecendo aos candidatos a chance de ingressar ou crescer profissionalmente em uma das principais empresas do segmento.

Em Volta Redonda, estão abertas vagas para Ajudante de Embarque, com exigência de ensino médio completo. O profissional será responsável por preparar cargas e descargas, reparar e analisar embalagens, além de movimentar e fixar mercadorias conforme as orientações de transporte e embarque. Também na unidade, há vaga para Operador de Estufa, voltada a candidatos com ensino médio completo ou em curso, preferencialmente com experiência e conhecimento em litografia. A função envolve inspeção de folhas metálicas, empilhamento, identificação de perdas e preenchimento de relatórios.

Já para quem possui curso de operador de empilhadeira e ensino médio completo, a empresa está contratando Operadores de Empilhadeira para atuar tanto em Volta Redonda quanto em Pinheiral. Os candidatos devem ter CNH válida e conhecimento das normas de movimentação e armazenamento de materiais. As atividades incluem operar empilhadeira, interpretar simbologias de embalagem, alimentar a produção, pesar fardos e realizar checklists dos veículos.

Para profissionais com experiência e perfil de liderança, o Grupo Incoflandres oferece uma vaga para Encarregado de Produção na unidade de Pinheiral, com atuação no setor de Linha de Corte. É necessário ter ensino médio completo, domínio do Pacote Office e vivência em gestão de processos e pessoas. Diferenciais incluem estar cursando ensino superior e conhecimentos em Power BI. Os interessados devem encaminhar o currículo para [email protected] com o nome da vaga no assunto do e-mail.