Polícia Civil prende integrantes de duas facções criminosas em Valença

Policiais civis da 91ª DP (Valença), com apoio de agentes do 5º Departamento de Polícia de Área (DPA), realizaram uma operação, nesta quinta-feira (dia 17), para cumprir de 17 mandados de busca e apreensão, mirando duas facções criminosas que atuam em Valença. Na ação, cinco pessoas foram presas e um adolescente apreendido.

As investigações apontaram que uma mulher e o adolescente são integrantes do terceiro Comando Puro, que está em guerra com integrantes da facção criminosa rival, Comando Vermelho. A mulher foi autuada em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e corrupção de menores. O adolescente foi apreendido por ato infracional análogo a de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Em outro ponto de Valença, foram presos quatro homens pelo crime de associação para o tráfico de drogas. Segundo os agentes, os quatro possuem envolvimento com o Comando Vermelho.

Durante a operação, desta quinta, foram apreendidos quatro aparelhos celulares e grande quantidade de drogas. As investigações continuam para identificar demais envolvidos com as facções criminosas.