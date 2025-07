PM apreende drogas em casa abandonada no bairro Boa Vista 3, em Barra Mansa

Agentes do 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM) apreenderam, na manhã desta sexta-feira (dia 18), uma grande quantidade de entorpecentes e materiais utilizados pelo tráfico de drogas em uma residência abandonada no bairro Boa Vista 3, em Barra Mansa.

De acordo com a corporação, policiais do Grupamento de Ações Táticas II (GAT II) foram ao local após denúncia repassada pelo comando da 2ª Companhia do 28º BPM, informando que a casa, situada na Rua José Abel, estaria sendo usada por integrantes da facção Comando Vermelho para endolação e armazenamento de drogas.

Por volta das 11h10min, a equipe chegou à residência e encontrou o portão e as portas abertas. Do lado de fora, os policiais já conseguiam visualizar materiais típicos do preparo e embalo de entorpecentes. Apesar do imóvel apresentar sinais de abandono, os agentes chamaram por algum morador, mas ninguém respondeu. Diante da situação, a guarnição entrou na casa, onde encontrou o que classificou como uma espécie de entreposto do tráfico.

No interior do imóvel, foram apreendidos 150 tambores contendo cocaína, duas tiras de maconha, uma balança de precisão, doze folhas com etiquetas alusivas ao tráfico local, três rolos de filme plástico, três caixas da marca Zomo com sedas para enrolar cigarros de maconha, totalizando 1.650 unidades, além de 1.600 sacos plásticos transparentes, 800 sacos verdes e uma tesoura.

Todo o material foi encaminhado à 90ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência permanecia em andamento até o início da tarde. Nenhum suspeito foi preso.