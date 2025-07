Celebração Eucarística marca os 71 anos de Volta Redonda

Centenas de fiéis participaram, nesta tarde de quinta-feira (dia 17), da Santa Missa em ação de graças pelos 71 anos da cidade de Volta Redonda, celebrada no Santuário de Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa.

A Santa Missa foi presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Luiz Henrique, e concelebrada pelos padres da cidade. A celebração contou com a presença do prefeito Antônio Francisco Neto e do vice-prefeito Sebastião Faria.

Autoridades da região também marcaram presença, como o deputado estadual Munir Neto; o deputado estadual Jari Oliveira; o secretário municipal de Ordem Pública, Tenente-Coronel Luiz Henrique Barbosa; o coordenador do programa Segurança Presente da cidade, o Major Silvério; e o presidente da Fundação Oswaldo Aranha, Eduardo Prado.

Durante a celebração, o Bispo Diocesano, Dom Luiz Henrique, parabenizou a cidade pelos 71 anos de fundação. “Nossa gratidão a todos que fazem parte da história desta cidade. Pedimos a Deus pelo crescimento e desenvolvimento da cidade. Que o povo possa crescer e progredir na justiça social e no bem para todos”, disse o Bispo.

O prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, agradeceu pela parceria entre a Igreja e o poder público. “O nosso muito obrigado por toda a parceria e por tudo o que fazem com os que mais precisam. Sou muito grato ao Bispo e à Igreja por todas as orações e ajuda à nossa cidade de Volta Redonda”, comentou o prefeito.