Movimentação de carga especial pela Via Dutra está programada para iniciar nesta quinta-feira

A movimentação da carga especial de dimensões inéditas está prevista para iniciar na noite desta quinta-feira (dia 17) no km 218 da Via Dutra, em Guarulhos. Para garantir uma operação com segurança e minimizar os impactos para os clientes, o time de Operação, Engenharia e Tráfego da RioSP está trabalhando em conjunto com mais de 50 profissionais, incluindo a empresa embarcadora, transportadora, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT) e Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP), no planejamento operacional para o deslocamento da carga, que deverá durar cerca de 15 dias até chegar ao sul fluminense.

O transformador será transportado por um conjunto com 59 eixos. A carga, que partirá de Guarulhos (SP), seguirá até o Porto de Itaguaí (RJ), passando pela cidade de Seropédica. Todo o deslocamento será monitorado 24 horas pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária.

Para receber a carga e posicioná-la na rodovia no sentido norte (Rio de Janeiro), a concessionária iniciará as atividades operacionais no entorno do km 218 da Dutra a partir das 21h do dia 17 preparando a rodovia para transposição da carga na pista. Por volta das 22h, a pista expressa e marginal sentido sul (São Paulo) e a pista expressa norte (sentido Rio de Janeiro) serão interditadas por cerca de 30 minutos, para garantir que a carga seja posicionada corretamente e com segurança na pista sentido Rio de Janeiro.

Programação de deslocamento

A partir da meia-noite do dia 18 de julho, há previsão de deslocamento da carga pela Via Dutra até o pedagio de Arujá e a partir das 10h do dia 21 está prevista seguir até o Km 179, na Balança de Guararema. Neste local, com o apoio do DER-SP e ANTT, a carga será avaliada e terá sua pesagem realizada. A partir desta ação, as equipes da RioSP coletarão os dados e farão uma análise para garantir que os próximos deslocamentos sejam realizados com segurança.

Com previsão de nova movimentação para o dia 23 de julho, a carga seguirá para o posto da Polícia Rodoviária Federal em São José dos Campos, onde fará uma nova parada.

Toda a operação será acompanhada pelos órgãos de transporte. As atividades poderão sofrer novas alterações no cronograma em caso de chuvas ou devido à ajustes operacionais dos envolvidos na operação.

Orientações aos motoristas

Devido a dimensão da carga, que ocupará até duas faixas durante o trajeto, a concessionária orienta os clientes que trafeguem com cautela na rodovia. “Cabe lembrar que o motorista deve respeitar a sinalização da rodovia, além do distanciamento do veículo a frente e ficar atento as informações nos Painéis de Mensagem Variável (PMV). Essas orientações são válidas para todas as situações, mas tendo em vista as dimensões (peso, largura e comprimento) da carga, essas medidas são fundamentais para a segurança de todos. Estamos trabalhando para que a operação ocorra de forma segura e tranquila para todos”, informa o coordenador de Operações da RioSP, Ademir Pereira.