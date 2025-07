DJ morre em acidente entre moto e caminhão em Rio Claro

Um homem, de 40 anos, morreu em um acidente envolvendo uma moto e um caminhão nesta quinta-feira (dia 17). Conforme divulgado pelo Foco Regional, a vítima foi identificada como Thiago Bernardo Ferreira, mais conhecido como “DJ Charada”. O acidente ocorreu na Avenida Vicente Panaíno, no Centro da cidade.

Segundo as informações apuradas pelo Foco Regional, Thiago teria perdido o controle da moto após colidir com o meio-fio e caiu na pista, sendo atingido em seguida por um caminhão. O Samu foi acionado, mas o DJ não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Apaixonado por música e bastante conhecido em Rio Claro, DJ Charada recebeu diversas homenagens de amigos e fãs nas redes sociais.

Vale lembrar que ele já havia sobrevivido a um grave acidente de moto em janeiro deste ano, quando chegou a mobilizar uma campanha nas redes sociais para custear seu tratamento e ajudar no sustento da família.

Morador do bairro Alambari, Thiago também chegou a disputar uma vaga na Câmara Municipal em 2020, como “Charada DJ”, pelo PTC, mas não foi eleito. A morte do artista gerou grande comoção na cidade.

Com informações do Foco Regional / Foto: Reprodução