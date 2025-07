Volta Redonda comemora 71 anos com festa na Praça Brasil e lançamento de livro sobre ex-prefeito

A cidade de Volta Redonda comemora nesta quinta-feira (dia 17) seus 71 anos de emancipação político-administrativa com uma programação que mescla solenidade cívica, atividades culturais, ações de conscientização e homenagens a personagens que marcaram a história do município. As celebrações começam às 8h, na tradicional Praça Brasil, no bairro Vila Santa Cecília, e devem se estender ao longo do dia.

A cerimônia oficial terá hasteamento das bandeiras Nacional, Estadual e Municipal, acompanhado pela execução dos hinos, incluindo o de Volta Redonda, com a participação da Banda e do Coral Municipal. Em seguida, o público poderá participar do já tradicional “Parabéns pra Você”, seguido da distribuição de um bolo de seis metros de comprimento.

Um dos pontos altos da festa será o lançamento do livro “Nelson Gonçalves: um homem para além do seu tempo”, publicação que inaugura uma série de registros históricos sobre ex-prefeitos e empresários que contribuíram para a construção e desenvolvimento da cidade. A obra é uma iniciativa da prefeitura em parceria com a Fundação Oswaldo Aranha (FOA) e o Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA).

O primeiro homenageado da coleção é o ex-prefeito Nelson dos Santos Gonçalves (que faleceu em 1986, aos 59 anos), lembrado por sua gestão marcada por grandes obras de infraestrutura. A publicação tem organização de Ivanete da Rosa Silva de Oliveira, Maria Aparecida Rocha Gouvêa e Beatriz Pacheco, além de autoria de Angélica Aparecida Silva Arieira e Fabíola Amaral Tomé de Souza.

O próximo volume já tem foco definido: a trajetória do empresário Sérgio Loureiro, figura influente no setor produtivo local e reconhecido por sua contribuição para a geração de empregos no município.

Atividades

Além da solenidade e do lançamento do livro, a Praça Brasil vai abrigar outras atividades que integram a comemoração. A Feira de Artesanato, organizada pela secretaria municipal de Cultura, será uma vitrine para os talentos locais. Já a equipe do Programa Prevenir, da secretaria de Saúde, promoverá ações educativas sobre rastreamento do câncer e combate ao tabagismo, com um quiz interativo sobre saúde voltado à população.

Outro destaque do aniversário é o lançamento do projeto “Trânsito Seguro VR”, que terá uma tenda dedicada à conscientização sobre segurança viária. A primeira campanha do projeto, intitulada “Tela Vista, Risco na Pista”, vai alertar sobre os perigos do uso de celulares por motoristas, pedestres, ciclistas e motociclistas.

A ação é encabeçada pelo Rotary, em parceria com a secretaria municipal de Ordem Pública, e entidades empresariais como Aciap-VR, CDL, Sicomércio, além de instituições como o Conselho Comunitário de Segurança, Sest/Senat, OAB, Casa da Amizade, Agência de Desenvolvimento Regional Sul Fluminense (ADR), UniFOA e Itec.