CDL Barra Mansa promove happy hour em homenagem ao Dia do Comerciante

Em comemoração ao Dia do Comerciante, celebrado em 16 de julho, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Barra Mansa realizou, na noite desta quinta-feira, 17, um happy hour especial em sua sede, no bairro Ano Bom. O evento reuniu empresários, lojistas, autoridades e representantes da sociedade civil para celebrar a força do comércio local, promover networking e valorizar a trajetória de quem contribui para o desenvolvimento econômico da cidade.

Um dos momentos mais marcantes da noite foi a homenagem prestada ao empresário Almir Esteves, da Cate Papelaria. Ele foi destaque pelo compromisso com a qualidade no atendimento ea dedicação ao fortalecimento do comércio local.

O presidente da CDL, Gleidson Gomes, ao entregar a homenagem, destacou a importância de valorizar nomes como o de Almir Esteves. “Estamos falando de um comerciante que se dedicou por toda a vida ao seu negócio, sempre acreditando na cidade e ajudando a construir uma Barra Mansa mais próspera”, afirmou.

Para Leo Santos, empresário, diretor financeiro da entidade e pós-graduando em gestão pública,Leo Santos, a data vai além da simples homenagem a quem atua na venda de produtos ou serviços. “É um reconhecimento àqueles que, com visão, coragem e dedicação, ajudam a construir o desenvolvimento econômico e social do país, especialmente nas regiões onde o comércio é fator fundamental da empregabilidade e da circulação da renda”, analisa.

Na região Sul Fluminense esse papel é ainda mais evidente. Em meio à força industrial e ao crescimento dos serviços, o comércio se destaca como o elo direto com a população, oferecendo oportunidades, movimentando bairros e mantendo viva a rotina urbana. Segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregos e Desempregos), o setor comercial foi responsável por criar mais de dois mil postos de trabalho na Região Sul Fluminense apenas em 2024. Além de ser um dos maiores geradores de empregos formais no Brasil, o comércio também é uma das portas mais acessíveis de entrada no mercado de trabalho.

Fotos: Divulgação CDL