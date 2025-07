Barra Mansa lança programa ‘Remédio Em Casa’ para pacientes com dificuldade de locomoção

A Prefeitura de Barra Mansa deu mais um importante passo na promoção da saúde. Nesta sexta-feira, dia 18, o prefeito Luiz Furlani lançou oficialmente o programa “Remédio em Casa”, que garante a entrega domiciliar de medicamentos incorporados na Relação Municipal de Medicamentos a pacientes portadores de doenças associadas à dificuldade de locomoção. A iniciativa está regulamentada pelo Decreto Municipal nº 12.134/25 e pela Portaria nº 295/2025/SMSAU.

O objetivo é atender, com mais comodidade e segurança, os moradores que possuem mobilidade reduzida e pouca ou nenhuma rede de apoio familiar, assegurando o tratamento contínuo por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) sem que precisem sair de casa para buscar os remédios.

Durante o lançamento, o prefeito Luiz Furlani destacou a importância do programa como mais uma ferramenta de humanização no atendimento. “Estamos trabalhando para levar a saúde cada vez mais perto das pessoas. O ‘Remédio em Casa’ é um compromisso com o cuidado, com a dignidade e com o respeito àqueles que mais precisam. Reforçando o meu comprometimento em dar prioridade à saúde dos nossos munícipes, com isso queremos garantir que nenhum morador deixe de se tratar por falta de acesso. Esse programa representa conforto, segurança e qualidade no atendimento”, ressaltou Furlani.

O secretário municipal de Saúde, Sérgio Gomes, explicou que o programa é voltado a pacientes que enfrentam limitações severas de locomoção, causadas por doenças, deficiências físicas, lesões ou outras condições de saúde, e que são acompanhados pelas unidades de saúde da rede SUS. “Muitos pacientes, especialmente os idosos e pessoas com deficiência, enfrentam dificuldades diárias para se deslocar até a Farmácia Municipal. Este programa traz alívio para as famílias e fortalece o cuidado continuado”, afirmou Sérgio.

Como aderir ao programa

Para ter acesso ao programa, o paciente ou um familiar deve procurar a unidade de saúde em que está cadastrado, e solicitar a visita de um profissional. Durante a visita, será feito o preenchimento de um requerimento com a apresentação dos documentos pessoais do paciente e receita atualizada do SUS.

A documentação será encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde, que fará a análise. Após a aprovação, os medicamentos entrarão na rota de entrega domiciliar do mês seguinte. O cadastro deve ser renovado a cada 12 meses, contados a partir da aprovação do pedido.

Medicamentos

O programa contempla os medicamentos de uso contínuo, administrados de forma ininterrupta ou por longos períodos (superiores a dois anos), que constam na Farmácia Básica, Componente Especializado da Assistência Farmacêutica e medicamentos sujeitos a controle especial, conforme a Resolução RDC nº 812, de 31 de agosto de 2023.

Para mais informações ou esclarecimento de dúvidas, pacientes e familiares podem entrar em contato pelo telefone: (24) 98129-0528.

Fotos: Wallace Alberto