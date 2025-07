Pinheiral e UniFOA alinham parceria para projetos de extensão em saúde da mulher

A Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral realizou uma reunião com representantes do curso de Medicina do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) para planejar ações conjuntas voltadas ao fortalecimento da linha de cuidado em saúde da mulher. A iniciativa integra a disciplina Aprendizagem Integrada à Comunidade, coordenada pela professora Cláudia Utagawa, e tem como principal objetivo aproximar os estudantes das demandas reais do território, promovendo a análise de problemas e a construção de soluções em parceria com os serviços de saúde.

Os alunos do 3º ao 5º período do curso de Medicina serão organizados em dois grupos, com cerca de 12 participantes no total, para o desenvolvimento dos projetos. A proposta inclui um diagnóstico inicial do fluxo de atendimento e das principais necessidades do município, seguido da execução de estratégias de intervenção. O foco será o aperfeiçoamento do percurso de cuidado nos casos de câncer de mama e de colo do útero, desde o rastreamento até o tratamento, passando por etapas como regulação e faturamento.

Atualmente, o município de Pinheiral oferece diversos exames voltados à prevenção e diagnóstico de doenças que afetam a saúde da mulher, como mamografia, ultrassonografia de mama, punção aspirativa por agulha fina (PAAF), biópsia ou exérese de nódulo mamário, exames anatomopatológicos, colposcopia, biópsia do colo do útero e excisões tipo I e II do colo uterino. O cuidado especializado é garantido por meio do atendimento com mastologista e ginecologista, assegurando acompanhamento completo e qualificado às pacientes.

Estiveram presentes no encontro a professora Lívia de Paula Valente Mafra, docente do curso de Medicina do UniFOA; Rafaela Roquini, chefe do Departamento de Atenção Básica; Tiago Guerim, responsável pelo setor de Faturamento da Secretaria de Saúde; e o secretário municipal de Saúde, Everton Alvim.

A professora Lívia Valente destacou a importância da iniciativa com o município:

“Essa parceria representa uma oportunidade de unir o conhecimento acadêmico às demandas concretas do SUS. Queremos formar médicos capazes de compreender o território, propor soluções e atuar de forma resolutiva e humanizada.”

O secretário Everton Alvim também reforçou o valor do trabalho conjunto:

“Estamos muito felizes com essa parceria, que fortalece a integração ensino-serviço. Contar com o olhar crítico e propositivo dos estudantes é fundamental para aprimorarmos nossos processos e oferecermos um cuidado cada vez mais qualificado à população.”

Entre as ações previstas, os estudantes deverão mapear o fluxo real de atendimento de casos de câncer de mama e de colo do útero, propor melhorias na linha de cuidado, sugerir estratégias para otimizar o faturamento e fomentar o diálogo entre profissionais e gestores. A expectativa é que os projetos resultem em intervenções concretas que fortaleçam a rede de atenção à saúde da mulher no município.