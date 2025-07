Operação Cerco Total prende quatro criminosos em Angra dos Reis

Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis) prenderam quatro homens em flagrante, na quarta-feira (dia 16), por envolvimento com tráfico de drogas no município de Angra dos Reis, na Costa Verde Fluminense. Os autores foram detidos durante ações para combater a comercialização de entorpecentes na cidade.

De acordo com os agentes, os detidos tem envolvimento com uma facção criminosa. Dois homens foram presos bairro Campo Belo, onde ainda foram apreendidos 113 pedras de crack e 13 sacolés de maconha. Já na localidade Casinhas do Bracuhy, os agentes prenderam outros dois criminosos e apreenderam radiocomunicadores, que evidenciavam clara da comunicação entre integrantes da facção na vigilância armada e na proteção do ponto de venda.

No total, as duas ações resultaram na apreensão de mais de 120 porções de drogas e dois rádios comunicadores. Ao todo, quatro homens foram autuados em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de drogas.

As ações fazem parte da Operação Cerco Total que reforça o compromisso da Polícia Civil na repressão ao tráfico de drogas e na captura de criminosos que atuam em diversas comunidades de Angra dos Reis.