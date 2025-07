VR: Shopping Park Sul terá mais 700 novas vagas de estacionamento, todas cobertas

O Shopping Park Sul, maior shopping do Sul Fluminense, anuncia o início das obras de ampliação do estacionamento, que disponibilizará mais 700 novas vagas e todas cobertas. A novidade faz parte do projeto de expansão do empreendimento.

“Nossos clientes, há tempos, pedem o aumento no número de vagas. Agora, com a expansão do shopping, vamos oferecer mais espaço, mais conforto e comodidade, com as vagas cobertas e acesso direto ao shopping”, declarou Alfredo Zanotta, superintendente do Park Sul.

Junto com o novo espaço de estacionamento, a expansão do Shopping Park Sul prevê a chegada de novas lojas. A primeira a ser inaugurada será o restaurante Coco Bambu, o sétimo restaurante da rede no estado do Rio e a primeira do Sul Fluminense, cuja abertura será no dia 4 de agosto. Logo em seguida, está prevista a abertura dos novos corredores da expansão, junto da primeira fase da ampliação do estacionamento.

Atualmente, o Shopping oferece 1.100 vagas em seu estacionamento.