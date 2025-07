Sine divulga vagas para operador de empilhadeira em Itatiaia e Resende

A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Serviços, está com 16 vagas abertas para a função de operador de empilhadeira no Sistema Nacional de Emprego (SINE). Para concorrer, é necessário ter experiência comprovada na função, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B e residir em Resende ou Itatiaia.

Os candidatos interessados podem enviar o currículo atualizado para o e-mail [email protected] ou se cadastrar no site resende.rj.gov.br/sine-resende.

O secretário de Indústria, Comércio e Serviços, Fernando Rodrigues, reforça a importância da intermediação feita pelo SINE.

“As parcerias com empresas locais nos permitem ampliar as oportunidades para quem está em busca de emprego. Essas vagas para operador de empilhadeira são uma chance de reinserção no mercado e de fortalecimento da economia local. Resende teve o melhor saldo de empregos da região das Agulhas Negras. Foram 7.459 admissões no primeiro quadrimestre de 2025. O setor de indústria foi o segundo que mais cresceu neste período. Por isso, é importante que a gestão municipal atue intermediando este processo, divulgando e informando a população quanto às novas vagas”, afirmou o secretário.

O SINE Resende funciona na Rua Henrique Sivori, nº 47, 1° andar, no bairro Campos Elíseos. O telefone para mais informações é o (24) 3360-6238.

Foto: Divulgação