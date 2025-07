Duas mulheres são presas e duas adolescentes apreendidas por furto em loja de shopping em Resende

Policiais civis da 89ª DP (Resende) prenderam, na tarde desta quinta-feira (17/07), duas mulheres e apreenderam duas adolescentes logo após a prática de furto em uma loja de um shopping no Centro de Resende, no Sul Fluminense.

De acordo com a unidade, os agentes foram acionados rapidamente por lojistas e, com auxílio de imagens do circuito de segurança, localizaram o grupo a poucos metros do local do crime. Durante a abordagem, os itens furtados foram encontrados com elas.

As mulheres foram conduzidas para a delegacia, onde foram autuadas em flagrante. As adolescentes foram apreendidas e apresentadas à autoridade policial para os procedimentos legais.