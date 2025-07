Guarda Ambiental de Barra Mansa detém suspeito de incendiar vegetação no Recanto do Sol

Um homem foi detido por agentes da Guarda Ambiental de Barra Mansa, após provocar um incêndio em vegetação no bairro Recanto do Sol, nesta quinta-feira (17). O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para controlar as chamas. O suspeito disse que o fogo se propagou após a queima de resíduos de construção civil. Ele foi flagrado após denúncias anônimas e encaminhado à 90ª Delegacia de Polícia Civil.

“As queimadas podem ser evitadas a partir de ações simples, como não atear fogo em resíduos e descartando adequadamente vidros e cigarros. A vegetação está muito seca neste período de estiagem, o que contribui ainda mais com a propagação das chamas. O fogo e a fumaça geram prejuízos à flora, à fauna e também à saúde pública, já que neste período as pessoas sofrem mais com problemas respiratórios”, alertou o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Barra Mansa, Rodrigo Viana.

O titular da Pasta ressaltou ainda que, conforme a lei de crimes ambientais (Lei Federal 9.605 de 1998), a multa prevista para quem atear fogo em vegetação varia entre R$ 5 mil e R$50 milhões, além da possibilidade de detenção e encaminhamento para delegacia para apreciação da autoridade policial. “Denunciar é de suma importância para que seja possível identificar os responsáveis pelas queimadas. Quem observar essa conduta deve anotar o endereço correto e informar os detalhes para encaminhamento aos agentes ambientais”, concluiu Rodrigo.

As denúncias relacionadas a crimes ambientais em Barra Mansa podem ser realizadas através do telefone: (24) 2106-3406.

Foto: Divulgação/PMBM