Urgente: Polícia Federal faz busca e apreensão na casa de Bolsonaro, que será monitorado por tornozeleira eletrônica

A Polícia Federal cumpre, na manhã desta sexta-feira (dia 18), mandados de busca e apreensão e medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Brasília. As ordens foram expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito de investigações em curso na Corte.

A operação teve como alvos a residência de Bolsonaro, localizada no bairro Jardim Botânico, e endereços ligados ao Partido Liberal (PL), legenda à qual o ex-presidente é filiado e onde mantém um escritório. Os advogados de Bolsonaro confirmaram a ação.

Entre as medidas restritivas impostas pelo STF, está a obrigatoriedade do uso de tornozeleira eletrônica, o que submete o ex-presidente ao monitoramento em tempo integral. Bolsonaro também está proibido de acessar redes sociais, de manter contato com outros investigados ou réus em processos no Supremo e de se aproximar de embaixadas ou se comunicar com diplomatas estrangeiros.

Além disso, ele terá que permanecer em casa no período das 19h às 7h. Segundo apurou a imprensa, a decisão teria sido motivada por indícios de risco de fuga. Ainda de acordo com fontes próximas ao caso, Bolsonaro também está proibido de manter contato com o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), seu filho.

A ação desta sexta-feira reforça o cerco judicial em torno do ex-presidente, que já é investigado em diversos inquéritos no STF, envolvendo desde suposta tentativa de golpe de Estado até falsificação de documentos.

Foto: Reprodução