A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) se pronunciou no início da noite sobre o estrondo que assustou os moradores de Volta Redonda por volta das 17h15min desta quinta-feira (dia 9). Conforme a Folha do Aço antecipou, as fortes chuvas que caíram na região provocaram a interrupção do fornecimento de energia elétrica na Usina, levando a Siderúrgica a adotar “medidas de segurança operacional”. A empresa revelou que o incidente paralisou a produção no Alto Forno 3.



“Essas medidas foram tomadas para evitar danos aos equipamentos e outros acidentes”, informou a assessoria de imprensa da empresa. Ainda de acordo com a CSN, não houve feridos.

Fumaça

A reportagem apurou que problemas foram registrados em estações da Light, entre elas na subestação Nilo Peçanha, instalada no complexo de Lajes, no município de Piraí. No início da noite, a concessionária já havia começado a energizar todas as subestações, com exceção da região Sudeste. Gradativamente o fornecimento da carga será liberada, revelou uma fonte ouvida pela Folha do Aço.

Imediatamente ao estrondo provocado pela paralisação dos equipamentos, os altos fornos da Usina abriram o bleeder, liberando uma espessa nuvem de fumaça sob o céu de Volta Redonda. As nuvens puderam ser vista com maior nitidez na altura da Vila Santa Cecília e Conforto. Especialistas consultados pela reportagem relataram que neste tipo de incidente gases passam a ser queimados pelo bleeder da Coqueria e a CTE pode queimar óleo (combustível fóssil).