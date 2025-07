Barra do Piraí recebe unidade móvel para exames gratuitos de mamografia e preventivo

A Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher chega, na próxima quarta-feira (16/07), a Barra do Piraí, no Sul do Estado, para oferecer à população exames gratuitos de mamografia e preventivo do câncer de colo de útero (Papanicolau). Os atendimentos vão acontecer de segunda a sexta-feira, até 16 de setembro (veja horários abaixo). A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura Municipal e do Sicomércio.

A unidade móvel ficará instalada na Praça Nilo Peçanha, no Centro da cidade. A estrutura funciona em um caminhão dividido em duas salas, equipadas com mamógrafo e mesa ginecológica para realização do preventivo.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, enalteceu a parceria do Sesc e do Sicomércio, evidenciando o cuidado que sua gestão tem com o bem-estar das mulheres.

“Essa é uma parceria de enorme relevância para a saúde das mulheres de Barra do Piraí. Estamos muito felizes com o carinho e a atenção do Sesc e do Sicomércio para com o nosso município. Em apenas sete meses de gestão, já deixamos claro que o bem-estar e o cuidado com as mulheres são prioridades para nós. A estrutura da unidade móvel do Sesc é segura, moderna e equipada com tecnologia de ponta, além de contar com uma equipe altamente especializada e capacitada. As mulheres barrenses podem confiar plenamente nesse serviço”, disse a prefeita.

O Presidente do Sicomércio Barra do Piraí, Jorge Guilherme Aiex, ressaltou a relevância da Unidade Móvel da Mulher, em Barra do Piraí e destacou o interesse do atual governo em promover o bem estar da população, sob diversos aspectos.

“Eu agradeço ao Presidente Antônio Florêncio de Queiroz e ao Sesc RJ, por mais uma vez atenderem a solicitação do Sicomércio, enviando a Unidade Móvel de Saúde da Mulher à Barra do Piraí. Destaco também a parceria da Prefeitura, que não mediu esforços para oferecer toda a estrutura necessária para que mulheres de Barra do Piraí possam ser atendidas com excelência. O atual governo tem demonstrado enorme interesse em promover o bem estar da população, sob diversos aspectos: saúde, cultura, desenvolvimento e outros, e o Sicomércio tem orgulho de poder participar um pouquinho desse projeto de transformação e melhoria da cidade, declarou o presidente do Sicomércio de Barra do Piraí.

Quem pode realizar os exames?

Os exames são indicados para mulheres nas faixas etárias de 50 a 69 anos (mamografia) e de 25 a 64 anos (preventivo). Para agendar o atendimento, as pacientes devem comparecer à tenda instalada no local, portando o RG, o CPF, o cartão do SUS e um comprovante de residência. Não é necessário apresentar encaminhamento médico. Já as pacientes fora das faixas etárias indicadas serão atendidas apenas mediante apresentação de pedido médico.

O que acontece depois?

Após a realização do exame, as imagens da mamografia serão remetidas de forma online para o Hospital de Amor, em Barretos (SP), referência nacional no diagnóstico e tratamento do câncer. O laudo será emitido pelo hospital e encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde, responsável por realizar a entrega dos resultados às pacientes.

Resultados prontos em até 15 dias

Os resultados de ambos os exames devem ficar prontos em até 15 dias, seguindo um trâmite ágil e seguro, um dos grandes diferenciais da unidade móvel do Sesc.

“Tradicionalmente, em razão do déficit desses equipamentos e da grande demanda nos municípios, há casos em que mulheres aguardam de 3 a 9 meses para obter o laudo após a realização dos exames na rede pública. A detecção precoce do câncer de mama é considerada fator primordial para a cura da doença”, diz Taiane Silva, coordenadora técnica de Atenção Ampliada em Saúde do Sesc RJ.

SERVIÇO

Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher

Atendimentos: 16 de julho a 16 de setembro (veja os horários abaixo)

Público-alvo: mulheres de 50 a 69 anos (mamografia) e mulheres 25 a 64 anos (preventivo)

Local: Praça Nilo Peçanha, Centro, Barra do Piraí/RJ

Exames gratuitos

Horários de atendimento