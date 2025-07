Morre terceira vítima de acidente na Rodovia dos Metalúrgicos

Subiu para três o número de mortos no grave acidente ocorrido na noite de sábado (dia 12), na Rodovia dos Metalúrgicos, em Volta Redonda. A terceira vítima fatal é Maria de Lurdes Guimarães, de 76 anos, que estava internada em estado grave desde a colisão entre dois carros que também deixou outras oito pessoas feridas, incluindo uma criança de oito anos.

Infelizmente, a morte da idosa foi confirmada nesta segunda-feira (dia 14). A filha dela fez uma homenagem comovente nas redes sociais: “Diante da tragédia, pude estar a seu lado, mas minhas mãos foram fracas e não consegui te ajudar, presa entre o air bag e o banco, só consegui te pedir para respirar e ficar calma”.

No domingo (dia 13), outras duas mortes já haviam sido confirmadas. Um jovem de 22 anos, que estava internado na Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, não resistiu aos ferimentos e faleceu pela manhã. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda. A primeira vítima foi o motorista de um dos veículos, um jovem de 20 anos que não tinha habilitação. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu ainda na madrugada no Hospital São João Batista.

A criança ferida segue internada no Hospital São João Batista com fratura na perna e um ferimento no crânio. Ela passou por exames e permanece sob observação.

A Polícia Civil segue apurando as causas do acidente, que foi registrado na delegacia de Volta Redonda. As circunstâncias da colisão ainda não foram esclarecidas.