Resende lidera ranking estadual e se torna referência no IPS

Resende alcançou o primeiro lugar, entre os municípios do estado do Rio de Janeiro com até 500 mil habitantes, no Índice de Progresso Social (IPS). O resultado coloca a cidade como referência em qualidade de vida, reafirmando o compromisso da gestão pública com políticas efetivas e voltadas para o bem-estar da população.

Diferente de índices que consideram apenas o volume de investimentos, o IPS avalia os impactos reais das políticas públicas na vida das pessoas, medindo indicadores concretos como acesso a serviços essenciais, saúde, educação, segurança e sustentabilidade. E Resende se destacou justamente nesse sentido, obtendo a nota mais alta do estado.

Segundo a Prefeitura, um dos fatores mais relevantes para esse resultado foi a cobertura da Atenção Primária à Saúde, que hoje alcança 100% da população do município. Atualmente, Resende conta com 38 Equipes da Estratégia de Saúde da Família, formadas por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Essas equipes atuam nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), presentes em todos os bairros e distritos (tanto na zona urbana quanto na rural), garantindo atendimento integral à população.

A Saúde Bucal também atingiu 100% de cobertura populacional, com 36 equipes compostas por dentistas e auxiliares de saúde bucal. No âmbito hospitalar, a rede de atenção à saúde do município conta com três unidades, além da UPA 24 horas e pronto-atendimento.

Outros pilares

A Educação tem sido outro pilar dessa conquista, promovendo justiça social, desenvolvimento humano e fortalecimento da cidadania. Entre as principais ações e investimentos que contribuíram diretamente para esse resultado estão os avanços na infraestrutura escolar, a distribuição de material didático e uniformes, o fornecimento gratuito e regular de kits escolares e material pedagógico, o fortalecimento do Atendimento Educacional Especializado (AEE), a formação continuada de educadores e profissionais de apoio, além da implementação de projetos interdisciplinares e sustentáveis e da ampliação da Educação de Jovens e Adultos (EJA), entre outros programas.

No saneamento, destacam-se a implantação dos sistemas Ipiranga e Surubi, com construção de redes, estações elevatórias de esgoto e a nova Estação de Tratamento do Ipiranga, obras fundamentais para garantir mais saúde, qualidade ambiental e desenvolvimento urbano sustentável.

O prefeito Tande Vieira (PP) comemorou o reconhecimento, destacando a continuidade da gestão e os resultados concretos alcançados: “Agradeço muito ao Diogo [Balieiro], que deixou a cidade muito bem encaminhada, melhorando a cada ano nesses índices. Agora, vamos dar continuidade com responsabilidade, planejamento e comprometimento. Essa é mais uma conquista que reflete os esforços feitos e comprova que estamos no caminho certo. Vamos seguir trabalhando, com seriedade e compromisso, para avançar e fazer de Resende uma cidade cada vez melhor para se viver! Vamos em frente!”