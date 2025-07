Serra das Araras: Novas detonações de rochas acontecem entre os dias 15 e 17 de julho

A RioSP, uma empresa Motiva, realiza semanalmente os desmontes de rochas na Serra das Araras para avançar na construção do novo traçado. Nesta semana, as atividades serão realizadas nos dias 15, 16 e 17 de julho, das 13h às 15h. Durante os serviços, a pista de subida (sentido São Paulo) da Serra das Araras na altura do km 225, em Paracambi, será bloqueada. Para os motoristas que utilizam a pista de descida (sentido Rio de Janeiro) não haverá alterações.

Todo o local estará sinalizado e haverá acompanhamento das equipes de Operações da concessionária e da Polícia Rodoviária Federal durante a atividade. A concessionária reforça a importância de respeitar a sinalização implantada no local e o limite de velocidade.

Foto: Divulgação/CCR RioSP