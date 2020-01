Um homem de 37 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), transportando seis quilos de cocaína dentro de um carro. O flagrante aconteceu na madrugada de domingo (dia 12), durante uma abordagem na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Itatiaia.

Policiais realizavam blitz na pista, quando abordaram um Fiat Uno branco, placa de São Paulo, com um ocupante. Durante os procedimentos de fiscalização, o motorista aparentou nervosismo.

Ocorrência foi registrada na delegacia de Itatiaia

Droga estava escondida no painel do veículo – Fotos: Divulgação PRF

Em uma busca mais minuciosa no interior do veículo, os policiais encontraram seis tabletes de cocaína, total de cerca de 6 kg, escondidos no painel do veículo.

A ocorrência foi encaminhada para a 99ª DP (Itatiaia).