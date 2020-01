A estreia no Campeonato Carioca 2020 foi do jeito que o Volta Redonda queria: com vitória, jogando bem e fazendo a alegria do seu torcedor. Agora, o Esquadrão de Aço retorna ao Raulino de Oliveira nesta quarta-feira (dia 22) às 16h, para enfrentar a Cabofriense e buscar mais três pontos.

Autor do gol da vitória diante do Botafogo, o atacante Saulo Mineiro destacou que a equipe está focada em repetir a boa atuação da estreia, quando controlou a partida.

” Fiquei muito feliz por ter marcado o gol e ajudado o Voltaço a conquistar a vitória, entretanto, sabemos que sábado já ficou para trás e temos que pensar na Cabofriense. Será um confronto equilibrado e muito difícil, ainda mais pelo fato deles virem de uma derrota em casa e precisarem dos três pontos para se recuperar na tabela. Jogaremos em casa e precisamos, assim como foi diante do Botafogo, ter o controle do jogo, porque assim vamos conseguir criar mais chances de gol, ficando próximos de conquistar mais uma importante vitória “destacou.

Ingresso

A diretoria tricolor preparou uma promoção e os ingressos para o confronto serão vendidos, a preço único, de R$ 10.

Os ingressos antecipados estão disponíveis nos seguintes postos de venda



Supermercado Empório Brasil

– Av. Sávio Cota de Almeida Gama, 1935 – Bairro Retiro

Rede de Loterias do Meia-Meia de Volta RedondaUnidade 1 – Av Lucas Evangelista nº 160 – Bairro Aterrado

Unidade 2 – Av Antônio de Almeida, 1052 – Bairro Retiro

Unidade 3 – Avenida Quatro, nº 189 – Bairro Vila Rica

Bilheterias do Estádio Raulino de OliveiraApenas no dia da partida, a partir das 14h.