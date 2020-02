O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, anunciou na tarde desta terça-feira (dia 11) junto ao Secretário de Estado de Saúde, Edmar dos Santos e do Deputado Estadual, Gustavo Tutuca, a assinatura do Termo de Cooperação Técnica para a obra de reforma do complexo hospitalar, composto por um Pronto Socorro Ambulatório, Hospital e a construção da sede do Samu, além da compra de novos equipamentos.

Para as obras foram destinados no valor de $2.982. 278,14 para a obra e mais 2.482.610,69 para equipamentos das unidades básicas, média e alta complexidade. A assinatura aconteceu na sede da Secretaria de Saúde do Estado, no Rio de Janeiro.

“Por determinação do nosso governador, Wilson Witzel, é o estado presente na Saúde em todos os municípios, inclusive no interior. É o tratamento da população, do cidadão que paga o imposto de forma indiscriminada. Por isso, estive com o prefeito de Pinheiral que vai receber R$5. 500 milhões para poder reformar o posto de pronto atendimento, construir uma base do Samu, além de vários equipamentos para a atenção a saúde possa ser dada com mais qualidade”, disse o secretário de Saúde do Estado, Edmar dos Santos.

Todo o complexo hospitalar vai receber reformas, pois no Pronto Socorro e no Ambulatório também será feito a melhoria dos banheiros, a troca da cobertura, novos revestimentos de piso e parede, além da pintura geral interna e externa. Outro serviço que terá uma estrutura adequada para os atendimentos de urgência é o SAMU 192, que contará com nova sede, que terá uma base com área para telefonista, dois dormitórios com banheiros, copa e garagem no complexo hospitalar.

“Agradeço ao secretário, ao amigo e deputado, Gustavo Tutuca e ao governador, Wilson Witzel, pela liberação desses recursos que serão de grande valia para o município. Com certeza, será um grande avanço para a melhoria da qualidade da saúde da nossa cidade. Essa é mais uma conquista que quem ganha com tudo isso é única e exclusivamente a população”, disse o prefeito, Ednardo Barbosa