Um adolescente de 16 anos foi flagrado na manhã desta terça-feira (dia 18) com um rádio de comunicação furtado da Guarda Municipal de Quatis. Policiais militares chegaram ao menor depois que ele exibiu o aparelho numa rede social com a frase “tudo monitorado”.

Inicialmente, o adolescente, que mora no Centro, negou que estive com o equipamento, mas, repreendido pela mãe, foi aos fundos da casa e pegou o rádio, que estava escondido no meio do mato.

A Guarda Municipal de Quatis confirmou que se tratava do aparelho furtado. O menor foi levado com os responsáveis à delegacia de Porto Real, sendo ouvido e liberado. Ele vai responder por fato análogo a furto.