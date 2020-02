O carnaval em Pinheiral começou agitado. Segundo informações da prefeitura, mais de sete mil foliões acompanharam o primeiro dia do Carnaval da Família de Pinheiral na noite da última quinta-feira (dia 20).

A folia começou no bairro Paraíso na concentração do Bloco Piranha dos Atoxanos, onde o público acompanhou o bloco até a Praça Brasil, no Centro, e foram recebidos pela Banda Interlig que animou as festividades.

O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, acompanhado da vice-prefeita, Sediene Maia, acompanhou o bloco com a multidão e fez a tradicional entrega das chaves da cidade para o rei momo e declarou oficialmente aberto o Carnaval da Família 2020.

“Quero dar as boas-vindas às pessoas que vieram de outras cidades prestigiarem o nosso carnaval de Pinheiral e, desejar um ótimo carnaval a todos, em especial, ao povo de Pinheiral. Nosso primeiro dia foi junto com mais de 7 mil pessoas no Bloco Piranha dos Atoxanos e com o show da Banda Interligue, iniciando esta programação de 6 dias do Carnaval da Família! Hoje, a festa continua com a estreia da Banda Guerra”, declarou o prefeito.

Confira a programação para o carnaval de Pinheiral

Na sexta-feira (dia 21), a partir das 19h, terá DJ animando a pista para os foliões e a partir das 22 horas terá o show com a Banda Guerra.



No sábado (dia 22), terá programação infantil a partir das 14h com a equipe de recreação Tia Ana Banana, seguido de show da Banda Interlig na matinê e à noite. O Bloco da Onça terá a concentração no Bar Skina da Onça, às 13h. O próximo desfile do dia é o BLOCO DO ORIENTE, com concentração no Campo do Oriente, às 17 horas.



No domingo, (dia 23), as atividades começarão às 16 horas com show para as crianças com a Banda Interlig. O Bloco Embrazados fará sua concentração às 12h, na quadra do bairro Paraíso. O Bloco do Arrasta fará sua concentração na Praça Luiz Gonzaga, no Centro, às 16h. Logo após, terá o Bloco Nação Rubro Negra com concentração na Rua Tancredo Neves (em Frente ao Módulo de Saúde do Centro), às 19h. Já à noite quem em entra no palco é a Banda Mistura Carioca.



Na segunda-feira (dia 24), às 14h tem baile infantil com Tia Ana Banana, em seguida, às 15 horas, tem o Bloco Quem Não Aguenta Bebe Leite (com concentração quadra do bairro Paraíso). Logo após, às 16 horas, show com a Banda Mistura Carioca e para fechar a noite a Banda Interlig.



Fechando o carnaval, terça-feira (dia 25), a programação começará às 14 horas com o “Bloquinho Sambalelê” para crianças saindo da Praça Luiz Gonzaga até as praças Brasil e Teixeira Campos, no Centro. Já às 13 horas tem o Bloco Seu Lagartu Mama? (com concentração em frente à Secretaria de Obras), logo após, às 16 horas, show com a Banda Mistura Carioca. Já às 19 horas tem desfile do Bloco Amigos do Vasco da Gama (com concentração em frente ao Módulo do Centro) e para fechar com “chave de ouro” o show com noite a Banda Mistura Carioca.