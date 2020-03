Um homem de 42 anos foi baleado na noite desta terça-feira (dia 3), em Resende, quando teve o carro, um Honda Civic, roubado na Rua Leonardo da Vinci, próximo a uma praça do bairro Monet. Ele levou três tiros e está internado no Hospital de Emergência de Resende, mas, segundo a Polícia Militar, não corre risco de morte.

Uma jovem de 18 anos, identificada apenas como Gabriela, foi presa depois de confessar participação no crime, ao atrair a vítima para um encontro. Envolvida com o tráfico de drogas, ela acabou contando na delegacia de Resende que a cilada foi planejada por dois bandidos da Fazenda da Barra III aos quais ela estaria devendo dinheiro.

Inicialmente, ela alegou que apenas estava com a vítima numa praça do bairro Monet quando a dupla de assaltantes teria chegado e baleado a vítima, que correu quando exigiram que entregasse o carro. Depois, no entanto, ela contou que os marginais tramaram a cilada alegando que precisavam de um carro “para levantar um dinheiro”.

Ela ligou para o homem marcando o encontro e ficou aguardando a vítima no local combinado, enquanto os assaltantes ficaram por perto, escondidos. O homem foi atingido no quadril, tórax e mão direita, sendo socorrido pelos bombeiros. O carro dele foi encontrado na madrugada de hoje no bairro Novo Surubi. A jovem ficou presa em flagrante, enquanto os dois assaltantes, segundo a polícia, já estão identificados.