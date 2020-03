A secretaria municipal de Saúde de Valença informou na noite desta terça-feira (dia 3) que recebeu a notificação de um caso suspeito de uma paciente infectada pelo Novo Coronavírus (Covid-19). A mulher, que não teve a idade divulgada, deu entrada na Unidade de Pronto Socorro do município com sintomas respiratórios e histórico de passagem por área de risco nos últimos dias.

Seguindo protocolo determinado pelo Ministério da Saúde, a paciente teve material coletado para análise e enviado ao Laboratório Central de Saúde Pública do Estado (Lacen-RJ). Com quadro clínico de sintomas respiratórios leves, a mulher foi liberada para tratamento domiciliar e orientada a isolamento em sua residência.

“Ela está acompanhada pelo serviço de epidemiologia do município. Importante destacar que o caso é uma suspeita, não sendo necessário alarmar a população”, destaca o comunicado publicado nas redes sociais da prefeitura de Valença.



A secretaria de Saúde do município do Sul do Estado reforça a recomendação para os cuidados básicos de prevenção ao contágio, como lavar as mãos com água e sabão, ou usar antisséptico à base de álcool; limpar regulamente o ambiente e mantê-lo ventilado; e não compartilhar objetos de uso pessoal.