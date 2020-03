Uma colisão transversal entre um Fiat Palio e uma moto ocorreu na tarde desta quinta-feira (dia 5), no km 268, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Barra do Piraí.

Segundo informações, o motociclista foi levado em estado grave à Santa Casa de Barra do Piraí. Até o momento, não se tem informações em relação ao estado de saúde do condutor do Palio.

A pista está interditada, com o trânsito fluindo pelas marginais do trevo de acesso à Dorândia. A Perícia técnica está sendo aguardada no local da colisão.