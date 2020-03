A Secretaria de Estado de Saúde confirmou na tarde desta quinta-feira (dia 5) o primeiro caso do Novo Coronavírus (Covid-19) no território fluminense. Este é o oitavo caso confirmado da doença no Brasil, seis foram diagnosticados em São Paulo e outro no Espírito Santo.

Segundo a Secretaria de Saúde, a jovem de 27 anos, moradora de Barra Mansa, relatou que esteve na Itália dos dias 9 a 23 de fevereiro. A prefeitura de Barra Mansa informou, por meio de nota oficial, que a jovem começou a sentir os sintomas no dia 17 de fevereiro.

Na nota, a prefeitura informou que “se reuniu com uma equipe do setor de pneumologia para alinhar as ações, sempre seguindo o Protocolo de Manejo para o novo coronavírus.”

A administração municipal pede calma à população, pois o período que o vírus apresenta alta taxa de transmissão já passou. “O caso não apresenta riscos, já que o período de transmissão, que é de 14 dias, já passou. Ninguém que teve contato com ela apresentou qualquer indício do COVID-19.” concluiu a nota.

Foto: Maurício Bazilio