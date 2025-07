Morre segunda vítima de acidente na Rodovia dos Metalúrgicos; criança de 8 anos segue em estado grave

Morreu na manhã deste domingo (dia 13) a segunda vítima do grave acidente ocorrido na noite de sábado (dia 12), na Rodovia dos Metalúrgicos, em Volta Redonda. O jovem, de 22 anos, estava internado na Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi removido por volta das 9h44 e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.

Com a confirmação da segunda morte, sobe para dois o número de óbitos provocados pela colisão entre dois carros, que também deixou outras nove pessoas feridas. Entre as vítimas está uma criança de oito anos, em estado grave, internada no Hospital São João Batista com fratura na perna e ferimento no crânio. Ela passou por exames e segue em observação.

O primeiro óbito confirmado foi o do condutor de um dos veículos, um jovem de 20 anos que não possuía habilitação. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu na madrugada deste domingo no Hospital São João Batista.

A Polícia Civil segue investigando a dinâmica do acidente, que foi registrado na delegacia de Volta Redonda. As circunstâncias da colisão ainda não foram esclarecidas.

