Um casal foi agredido na noite deste domingo (dia 8) em uma lanchonete na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. Segundo o delegado titular da 93º DP, Wellington Vieira, trata-se de um casal homossexual, e acredita que o crime teve motivação homofóbica.

Em entrevista a TV Rio Sul, o casal relatou que as agressões teriam começado por conta de um cigarro. “A gente se sentou longe das outras pessoas que estavam lanchando porque queríamos fumar um cigarro. Dois senhores levantaram e disseram estar incomodados com a fumaça do cigarro, sendo que estávamos a cerca de dez metros de distância deles. Quando falei que não iria apagar, as agressões começaram. Foram mais ou menos 15 minutos. Pessoas tentaram ajudar, mas foi uma cena horrível.” Relatou um dos rapazes agredidos.

Ainda de acordo com o delegado Wellington Vieira, o inquérito já foi instaurado e a Polícia Civil começou as investigações. “A Polícia tem o dever de apurar esse preconceito, temos algumas imagens e vamos identificar os suspeitos. Ainda aproveito para pedir que a população colabore com informações sobre o crime, pelo programa Teia Invisível (197). Não devemos ser complacentes com esse tipo de situação.” Concluiu o delegado.