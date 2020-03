O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, esteve reunido na manhã desta sexta-feira (dia 20), com lideranças da cidade em seu gabinete, e anunciou através de uma live em suas redes sociais, medidas temporárias para o enfrentamento do coronavírus. Estiveram presentes, o presidente da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas de Barra Mansa), Leonardo Santos, o presidente do Sicomércio ( Sindicato do Comércio Varejista), Hugo Tavares e secretários municipais do governo. De acordo com o prefeito, o objetivo é atualizar a população com dados oficiais sobre o Covid-19.

“Ontem divulgamos que o município tinha 19 pessoas com suspeita do vírus. Hoje já recebemos alguns resultados, e desses números, 10 testaram negativos e estamos aguardando os outros nove. Até o momento tivemos um caso positivo e a paciente já recebeu alta”, afirmou Rodrigo.

O prefeito pontuou novas medidas em diversos segmentos da cidade, com a finalidade de minimizar os impactos no município e ainda garantir a segurança das pessoas.

Saúde

A farmácia municipal funcionará de 7h as 13h. Os Idosos não deverão buscar medicamentos e poderão ser representados por pessoas com menos de 60 anos, munidos de RG, cartão do SUS e receita médica. Idosos que não tem familiares, a entrega será domiciliar. Os pacientes com DST ( Doenças Sexualmente Transmissíveis), possuem baixa imunidade e fazem parte da faixa de risco, costumam receber seus medicamentos para um mês de tratamento, agora receberão para 60 dias .

No CEM ( Centro de Especialidades Médicas), as consultas foram suspensas e somente o setor de curativos pelo angiologista será mantido. As fisioterapias também foram canceladas. No CAPS ( Centro de Atenção Psicossocial ), as reuniões, grupos e equipes também não acontecerão, como também as visitas domiciliares. No hospital da mulher não haverá visitas e no atendimento de saúde oral, serão realizados somente atendimentos emergenciais. O Centro do Idoso está fechado temporariamente. As UBS ( Unidades Básicas de Saúde), Sirenes e PSFs ( Programas de Saúde da Família), por determinação do Ministério da Saúde estão funcionando normalmente e o atendimento poderá ser ampliado. Os agentes de saúde continuam trabalhando por determinação do Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

Transportes

A rodoviária de Barra Mansa está fechada para ônibus de qualquer localidade que não seja do Sul Fluminense. Veículos de outros estados não terão acesso a cidade. As linhas municipais regulares serão nos horários de 5h às 8h, 12h às 13h, 17h30 às 18h30 e os demais horários reduzidos.

Ordem pública

Está sendo realizada uma fiscalização rigorosa de ambulantes, principalmente os não cadastrados e está proibida a aglomeração de mais de quatro pessoas em áreas públicas. O atendimento público da prefeitura e todos os prazos administrativos estarão suspensos a partir de segunda-feira (23), e somente os essenciais como coleta de lixo, SAAE ( Serviço Autônomo de Água e Esgoto), e serviços de saúde urgência e emergência.

Ainda segundo o prefeito, juntamente com os empresários da cidade, a decisão é de suspender a emissão de carnes de IPTU de toda taxa municipal. “Essa foi uma decisão conjunta, e será readequada quando tudo for normalizado. A cobrança de ISS para empresa do Simples Nacional terá novos prazos, aliviando assim a carga que está sobre o comércio e prestadores de serviços.”

SAAE

O fornecimento de água do município está garantido e não há risco de paralisação até o momento.

Pessoas que possuem tarifa social serão isentas do pagamento de água e o prazo para os demais contribuintes será de 30 dias, havendo a possibilidade de nova análise de prazo.

Comércio

Com o objetivo de diminuir o fluxo de pessoas nas ruas, as entidades em acordo, mudaram o horário do comércio, que a partir de segunda-feira (dia 23), passará a funcionar de 12h às 18h e sábado de 8h às 13h.

Drable encerrou a reunião fazendo um apelo à população.As ruas estão lotadas de idosos, e quero pedir para que não os deixem sair de casa. “É um momento de conscientização e união. Eles são os mais vulneráveis, por favor, conversem com eles e peçam que se mantenham em casa”, pediu o prefeito.